Эксперт прокомментировал новый проект США об антироссийских санкциях

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал подготовленный американскими сенаторами законопроект о новых антироссийских санкциях.

Британия подтвердила разработку новых антироссийских санкций

По мнению эксперта, США желают сделать из инцидента в Керченском проливе «очередную точку невозврата», - передает RT.

Владимир Брутер уверен, что Запад будет продолжать введение санкций. И их будут инициировать дозировано.

"Что касается Украины, мне кажется, что это только повод, к тому же, не очень интересный. Таких надуманных причин можно найти очень много. Обсуждаются санкции по Скрипалям, по Сирии, Ирану", — считает эксперт.

По его словам, между Соединёнными Штатами и их западными партнёрами есть серьёзные внутренние противоречия и, если ЕС присоединится к американской риторике, то это будут только условные санкции.

12 февраля стало известно: США и ЕС уже подготовили и намерены в ближайшее время ввести новые антироссийские санкции в связи с инцидентом в Керченском проливе.