Озвучена «одна простая причина» нежелания Украины возвращать Донецк и Луганск

Украинское руководство не хочет восстанавливать контроль над территориями, занимаемыми в настоящий момент непризнанными ДНР и ЛНР. Соответствующей точки зрения придерживается киевский политик Виктор Медведчук.

Некоторое время назад Медведчук выступил с инициативой о наделении Донбасса, где с весны 2014 года продолжаются боевые действия между сторонниками независимости региона и украинскими военными, автономным статусом. После обнародования этого предложения против политика возбудили уголовное дело.

По мнению Виктора Медведчука, которого процитировало РИА Новости, такая реакция властей страны на его план свидетельствует о том, что они не заинтересованы в восстановлении контроля над Донецком и Луганском. Как отметил собеседник СМИ, Донбасс не нужен киевскому режиму по «одной простой причине»: возвращение региона в состав бывшей советской республики не принесет политических выгод людям, которые сегодня руководят страной.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети опубликовали видео ракетного удара киевских силовиков по Луганску в феврале 2015 года.