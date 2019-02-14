Власти США советуют оппозиции Венесуэлы не выплачивать долг России

Американские конгрессмены призвали оппозицию Венесуэлы в случает после прихода к власти не выплачивала долги России, а США помогут в этом Каракасу. Конгрессмен Брэд Шерман заявил, что Вашингтон может сделать так, чтобы венесуэльская оппозиция не выплачивала долги России.

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На слушаниях в палате представителей член комитета по иностранным делам Брэд Шерман задал вопрос спецпредставителю США по Венесуэле Эллиоту Абрамсу, ведутся ли переговоры о долге Венесуэлы с оппозицией и говорили ли США России, что долги возвращены не будут, - передает РИА Новости.

Брэд Шерман рассчитывает на то, что рейтинговые агентства не станут снижать рейтинг Венесуэлы из-за дефолта по долгам перед Россией. "Санкции за невыплаты по преступным долгам не должны применяться", — пояснил он свое предложение.

Спецпредставитель заявил, что такое решение представители оппозиции должны принять сами.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро обещал выплатить все долги России и Китаю. У Каракаса миллиардные долги перед Москвой.

В январе лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо провозгласил себя "президентом". Его признали США. Николас Мадуро обвинил США в организации госпереворота.