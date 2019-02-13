Составлен мировой рейтинг городов с самыми длинными пробками
13 февраля 2019, 22:06 [ «Аргументы Недели» ]
Исследовательская компания Inrix опубликовала рейтинг городов мира по степени загруженности дорог за 2018 год. Первое место занял город, где водители за год потеряли в пробках 210 часов.
Этим городом оказалась российская столица. На втором месте данного списка расположился Стамбул: жители этого города стоят в автомобильных пробках практически 157 часов в год.
Третье место рейтинга занимает столица Колумбии Богота. Северная столица России - Санкт-Петербург - оказался на девятой строчке данного "хит-парада" автомобильных заторов.
Между тем, Центр организации дорожного движения правительства Москвы выразил сомнение в истинности предоставленных международной компанией данных о пробках, пишет ТАСС.
В ЦОДД обратили внимание на некоторые нестыковки. Например, москвичи теряют 210 часов, а в Риме эти потери составляют 254 часа. При этом итальянская столица занимает лишь пятое место.