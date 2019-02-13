"Подмоченная репутация", или что нового в борьбе за чистоту на улицах
13 февраля 2019, 20:27 [ «Аргументы Недели» ]
С любителями справить нужду прямо на улице борются давно и различными методами. Причем не только граждане и местные власти, которым потом во всем этом "великолепии" жить, но и инженеры-химики!
В нескольких районах Сан-Франциско стены ряда зданий накануне обработали защитной краской. Идея, по словам директора городского управления общественных работ, была позаимствована у немцев и доработана.
Первые эксперименты показали ошеломительный результат. В управление уже вовсю поступают заявки из разных районов с просьбами обработать их здания такой уникальной краской. Так в чем же суть этой защиты?..
Подробности читайте в материале "Спид-Инфо"