Афганистан без американцев?

Президент США сделал на первый взгляд вполне сенсационное заявление. Дональд Трамп сказал, что переговоры по вопросам афганского урегулирования свидетельствуют о возможности вывода войск из Афганистана. Глава Белого дома добавил, что впервые за 18 лет начат серьезные переговорный процесс с движением «Талибан» (запрещено в РФ). А шеф американской дипломатии Майк Помпео заявил: «США серьезно настроены на достижение мира, предотвращение ситуации, при которой Афганистан останется местом для международного терроризма, и возвращение вооруженных сил домой». Фактически глава Госдепартамента предупредил о стремлении Штатов отпустить Кабул в свободное плавание и убраться с территории «кладбища империй».

Смысл переговорного процесса заключается в подписании перемирия и интеграции прагматично-умеренного крыла талибов в афганскую власть. Де-факто они уже управляют частью страны. Одновременно с этим США выводят войска из Афганистана. То есть американцы согласны покинуть Исламскую Республику в обмен на мир со стороны радикального движения.



Процесс, запущенный в начале прошлого года, приносит плоды. Афганский конфликт длится без малого 40 лет. Для США это самая долгая война. Америке 243 года, а афганской войне - 18 лет. Спецпредставитель США по вопросам афганского урегулирования Залмай Халилзад предупредил: ждите новостей в ближайшее время. Предсказать, что произойдет – весьма сложно. Афганистан архисложен. Роберт Каплан говорил: «Первое, что нужно признать в отношении Афганистана, это то, что, как бы она ни была велика на карте, она намного больше, когда вы там».

Желание американцев избавиться от афганского груза не уникально. Штаты при президенте Трампе начали более широкий процесс исхода с Ближнего и Среднего Востока. Успех не гарантирован и есть сильное противодействие со стороны интервенционалистов, неоконов и, скажем так, классического истеблишмента.

Образ мышления президента-бизнесмена не улавливает экономической выгоды от бесконечных войн. По данным Брауновского университета из Лиги плюща, война с террором, а если шире, кампания США на Востоке 2001-2019 годов, стоила почти 6 трлн. долларов. Цифра - космическая. Это больше, чем ВВП Франции и Германии вместе взятые.

С приходом Трампа в Белый дом масштабы присутствия американских войск снизились на 30 %. Более 32 тысяч американцев вернулось домой. Контингент в Ираке был сокращен на 13%. Также сокращено количество военнослужащих на военных базах в Турции (22%), Иордании (96%), Египте (45%), Кувейте (83%), Катар (84%). Планируется сокращение в Сирии.

Уход американцев не сулит ничего хорошего для некоторых стран. Американские войска зачастую выступают в качестве арбитра. Если они уйдут, то гражданское противостояние приобретет новую динамику. Афганские этносы – пуштуны, таджики, узбеки и хазарейцы – с еще большей силой начнут грызть друг друга. В краткосрочной перспективе подъем влияния радикалов неизбежен. Возможно, к власти придут исламские фундаменталисты.

В исторической же перспективе уход Штатов – неизбежен и даже нужен для нормализации атмосферы в регионе. Афганцы никогда не смиряться с присутствием американских войск на своей земле. В свою очередь, Вашингтон не собирается полностью уходить из афганской политики. Речь идет о снижении уровня военного присутствия вплоть до полного вывода войск в не столь далеком будущем.

Для России это означает, что сила, которая, так или иначе, сдерживает радикализм, исчезнет. Отсюда и активизация в афганской геополитике. Российская дипломатия запланировала несколько встреч в Москве в феврале, которые направлены на то, чтобы войти в афганский переговорный процесс.

Георгий Асатрян. Эксперт РСМД и Института Ближнего Востока