В Минской области школьник лишил жизни учительницу и ученика

В Белоруссии в одной из школ Минской области ученик лишил жизни учительницу и школьника. Согласно последней информации осведомленных источников, страшное происшествие случилось в Столбцах.

Ученик средней школы ранил ножом педагога и трех учеников, вследствие чего учитель и один подросток скончались, передает сегодня ТАСС.

Как сообщили в понедельник в МВД республики, двое несовершеннолетних после нападения были оперативно доставлены в медицинское учреждение. Данных об их состоянии пока не поступало. Мотивы школьника, ранившего четырех человек, не установлены.