В ДНР раскрыли детали гибели ополченцев при минометном ударе ВСУ под Мариуполем

Четверо ополченцев непризнанной ДНР погибли в ходе минометного удара Вооруженных сил Украины на юге Донецкой области. Детали инцидента, произошедшего в конце минувшей недели, в своем заявлении раскрыл Эдуард Басурин, спикер армии республики.

По словам Басурина, погибшие защитники ДНР занимались тушением пожара, возникшего в результате обстрела со стороны киевских военных в селе Ленинское, расположенном под Мариуполем. Удар по бойцам, оказывавшим помощь гражданскому населению, был нанесен с позиций 79-й бригады ВСУ. Огонь корректировался с помощью дрона, отметил представитель ополченцев.

Ранее в понедельник сообщалось, что в сети высмеяли украинских зенитчиков, обстрелявших склад ВСУ в Краматорске.