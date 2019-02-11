Венесуэльский политик Хуан Гуаидо, который ранее объявил себя временным лидером страны, заявил, что выборы состоятся исключительно после того, как прекратится узурпация власти.

Хуан Гуаидо подчеркнул, что это произойдет уже очень скоро. Крайним сроком оппозиционный активист назвал момент создания нового Национального избирательного совета. Конкретных дат, однако, политик не привел, передает утром в понедельник, 11 февраля, RT.

напомним, ранее действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро, говоря о возможности проведения новых выборов в Венесуэле, заявил, что в ближайшее время они не состоятся.