Американские корабли прошли через зону, которую Китай считает своими водами

В понедельник, 11 февраля, два ракетных эсминца ВМС США прошли у одного из островов в Южно-Китайском море. Отмечается, что это произошло в зоне, которую Пекин считает своими территориальными водами.

Американский представитель отметил, что проход эсминцев состоялся у стратегически важного рифа Мисчиф. Штаты уже не раз отправляли в данный район свои военные корабли, показывая тем самым, что они категорически не признают прав КНР на эту акваторию, передает агентство Reuters.

Отмечается, что Вашингтон осуждает Пекин за то, что он расширяет острова в Южно-Китайском море, которые находятся под его контролем.