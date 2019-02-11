СМИ: двое россиян погибли в ДТП в Таиланде

Вечером в воскресенье на острове Пхукет в Таиланде погибли два гражданина России. Согласно последней информации, на склоне холма Патонг мотоцикл с россиянами столкнулся с автомобилем-пикапом.

Двое мужчин 29 лет и 31 года были доставлены в медучреждение, где врачи констатировали смерть, сообщает сегодня интернет-портал Thaiger

К настоящему моменту имена погибших граждан РФ не разглашаются, поскольку по факту аварии все еще ведется следствие. Известно, однако, что в момент ДТП водитель пикапа, с которым столкнулся мотоцикл, не находился в состоянии алкогольного или же наркотического опьянения.