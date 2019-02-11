В сети смеются над лысым бледным Трампом

В сети смеются над лысым и необычно бледным президентом США Дональдом Трампом. Таким американского лидера представил в Twitter пользователь соцсетей Stone Cold. Хейтер "отшопил" фото президента США, на котором Трамп изображен без его привычно уложенных волос и фирменного загара и опубликовал на своей страничке.

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По словам пользователя, его заинтересовало, как бы выглядел Трамп с натуральным цветом кожи, без укладки и с неокрашенными волосами, - сообщает Газета.ру.

"Полагаю, что так Дональд выглядел бы, будь он нормальным человеком", — подписал измененное фото Трампа Stone Cold. В комментариях к обработанному фото пишут: "спустя год, проведенный в тюрьме без солярия".

Американские СМИ со ссылкой на источник в Белом доме написали недавно, что фирменный загар президента США Дональда Трампа является результатом "хороших генов".