В Испании туристы могут попасть в тюрьму из-за рисунков на песке

На испанском острове Гран-Канария туристы могут попасть в тюрьму из-за рисунков на песке или узоров, выложенных из камней. Подчеркивается, что действия путешественников наносят вред песчаным дюнам.

Дело в том, что дюны, которые занимают около 400 гектаров, являются важной частью экосистемы Гран-Канария, а также достопримечательностью.

Как отмечает ФБА "Экономика сегодня", некоторые туристы вырезают из песка фигуры в человеческий рост, которые даже видны из космоса. Экологи бьют тревогу, поскольку если путешественников не остановить, то в будущем естественная красота песчаных дюн будет утрачена.