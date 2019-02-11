Чешский лидер Милош Земан в воскресенье, 10 февраля, предостерег главу оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо, который ранее объявил себя временным президентом этой страны, от "бесславного конца".

Земан подчеркнул, что не любит латиноамериканских диктаторов, военные интервенции, пригласительные письма о введении войск в страну, а также оккупации.