За какими тайнами ГРУ охотился агент ЦРУ Пол Уилан?

Далеко не каждый день наши контрразведчики берут с поличным матёрого агента. Уголовное дело Пола Уилана находится под грифом «Совершенно секретно». Понятно, никому не хочется сесть в тюрьму за разглашение государственной тайны и составить ему компанию в камере Лефортово. Но есть же открытые источники, бывают санкционированные утечки информации.



По версии самого Уилана, он приехал в Москву на свадьбу своего друга – тоже бывшего американского морского пехотинца. Остановился в одной из самых фешенебельных гостиниц столицы – «Метрополе». Там же, в ресторане, должно было состояться и свадебное застолье. Пол Уилан в России жил на широкую ногу. Свои широкие финансовые возможности Пол демонстрировал для успеха будущих вербовок. ЦРУ на оперативные расходы денег не жалеет.



Из материалов зарубежной прессы стало известно, что Уилан якобы попросил одного человека, имя которого не называется, отправить ему по электронной почте информацию о его поездке в Россию, но не смог загрузить её и попросил этого человека записать всё на флеш-карту. Однако Уилана задержали до того, как он смог ознакомиться с этими документами. Говорят, на флешке был список засекреченных сотрудников Главного управления Генштаба (более известного как ГРУ).



Пол давно занимается вербовкой через Интернет. Около десяти лет назад он стал регулярно регистрироваться на интернет-ресурсах, посещаемых гражданами России. По предположению российских спецслужб, некоторые были вычислены и выбраны американским ЦРУ для разработки, как имеющие доступ к не подлежащей разглашению информации. До недавнего времени Уилан, владеющий русским языком, являлся сотрудником американской компании BorgWarner Incorporated, имеющей филиалы в 17 странах мира. Он занимался проверкой кандидатов на должности топ-менеджеров. Сейчас руководство BorgWarner особо подчёркивает, что никаких объектов на территории России у них нет, а Уилан ездил в Москву исключительно в собственные выходные и отпуска за свой счёт.



Пол Уилан активно использовал Интернет в шпионских целях. Так, в его аккаунте весьма интересный список друзей, большинство из которых курсанты и уже действующие российские военные. Ещё в начале 2010-х Пол активно знакомился с ребятами из московских и питерских военных вузов. Например, один из его виртуальных знакомых Сергей вспоминает, что Уилан не раз присылал ему посылки из Мичигана с сувенирами и купюрами по 100 долларов.



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