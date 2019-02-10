Наполеона Бонапарта не взяли на службу в русскую армию

28 сентября 1785 года из ворот Парижской военной школы, сверкая новенькими эполетами младшего лейтенанта артиллерии, вышел 16-летний сын корсиканского судебного заседателя Наполеоне Буонапарте, будущий император Франции Наполеон Бонапарт, прозванный в России «узурпатором».



Ещё будучи курсантом, он решил поступить на службу в армию Российской империи – там недурно платили, да и рост в чинах был куда быстрее, чем на службе короля Людовика XVI. Но генерал-поручик Иван Заборовский, посланный Екатериной Великой в Европу для набора иностранных военных специалистов – Россия вела войну с Турцией и нуждалась в грамотных офицерах, – отказал молодому офицеру. Тот просил чин выше лейтенантского, а ему была предложена должность прапорщика – таковыми тогда были в России правила для иностранцев. Договор не состоялся. Так российский рекрутер, сам того не желая, оставил занозу в сердце амбициозного молодого человека, мечтавшего о славе.



Уже позже, когда Наполеон таки сделал карьеру, но не в России, а во Франции, кто-то снабжал французов информацией непосредственно из Санкт-Петербурга, которая немедленно оказывалась на столе Наполеона. Долгое время имя шпиона было тайной. Историки могли только делать предположения. Но, судя по всему, это был хорошо информированный молодой человек, вхожий в общество. По косвенным данным, служащий в посольстве Франции в России.



По мнению генерал-лейтенанта царской армии Пантелеймона Симанского и советского историка Виктора Безотосного, изучавших документ вдоль, поперёк и по диагонали, автором этих «записок», скорее всего, был адъютант посла Франции в России Жака Александра де Лористона капитан де Лонгерю. Он проработал в России всего год, но за это время сумел сделать как шпион достаточно много. Погорел на пустяке.



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