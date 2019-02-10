США инициативой по разрыву договора РСМД сделали себе хуже

Договор РСМД ещё не прекратил действовать – стороны лишь предупредили друг друга о выходе за полгода, как и предусмотрено соглашением. Но маховик с российской стороны уже запущен – причём взятый темп говорит о том, что к этому у нас было всё готово. Так что американцев можно поздравить с тем, что своей инициативой по разрыву договора они сделали хуже себе. Ну и миру, правда, тоже.



Министр обороны Шойгу уже перечислил все основные ответные меры 2 февраля во время встречи с президентом Путиным. После этого было уточнено, что все работы должны быть завершены за 2019–2020 годы. О чём и речь – всё было готово заранее. Не бывает таких быстрых НИОКР в этой сфере. И таких дешёвых: всё должно быть выполнено без ущерба для гособоронзаказа и госпрограммы вооружения. Впрочем, это говорит и об эффективности разведки – планы Вашингтона были известны заранее.



Американцы давно обвиняли нас в нарушении ДРСМД, потому что имеем в составе ОТРК «Искандер-М» крылатые ракеты (КР) 9М728, а затем и новые 9М729. По их мнению, эти ракеты являются клонами морских КР семейства 3М14 «Калибр», разработки одного и того же ОКБ «Новатор». Мол, и по габаритам и внешне они выглядят практически близнецами «Калибров», а у тех дальность до 2600 км у неядерных и порядка 3300–3500 км – у ядерных модификаций.



Скоро в Вашингтоне увидят именно то, что приписывали России. И уже не важно, правы были они или мы, – морские КР «Калибр» скоро официально появятся на пусковых установках «Искандеров-М».



Президент Путин уточнил, что Россия пока не будет размещать новое оружие средней и меньшей дальности там, где не появится аналогичного американского оружия.



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