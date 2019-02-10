В Ирландии сбежавшие шимпанзе погуляли по зоопарку, а затем вернулись в вольер

Посетителям зоопарка в Белфасте довелось наблюдать удивительное зрелище. Шимпанзе самостоятельно выбрались из своего вольера чтобы немного погулять по зоосаду.

Как рассказала одна из очевидцев произошедшего Даниэль Монаган, шимпанзе соорудили себе самодельную «лестницу» из ветки дерева, которую прислонили к стене вольера. Затем обезьяны при помощи этой конструкции выбрались наружу, чтобы прогуляться, передаёт Мир24. Монаган рассказывает, что очень испугалась, но животные вели себя спокойно и «просто смотрели».

Сотрудники зоопарка предполагают, что большая ветка появилась в вольере шимпанзе после шторма, а сообразительные приматы догадались, как её можно использовать.