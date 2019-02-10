В Риге прошел митинг в поддержку мэра столицы Латвии Нила Ушакова

В Риге в субботу, 9 февраля, прошел митинг в поддержку мэра столицы Латвии Нила Ушаков. На Ратушной площади в Риге пришли около трех тыся сторонников Ушакова. Представители партии "Согласие", организовавшей акцию, заявляют о восьми тысячах участников.

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По подсчетом полиции, на Ратушной площади в митинге приняли участие около трех тысяч человек, - передает РИА Новости.

В конце января бюро по борьбе с коррупцией провело обыски в кабинете и доме мэра Риги Нила Ушакова. Обыски были связаны с делом о коррупции на муниципальном предприятии Rigas satiksme. Ушаков заявлял, что не собирается уходить с должности, так как его совесть чиста.