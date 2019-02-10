В Риге прошел митинг в поддержку мэра столицы Латвии Нила Ушакова
10 февраля 2019, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]
В Риге в субботу, 9 февраля, прошел митинг в поддержку мэра столицы Латвии Нила Ушаков. На Ратушной площади в Риге пришли около трех тыся сторонников Ушакова. Представители партии "Согласие", организовавшей акцию, заявляют о восьми тысячах участников.
По подсчетом полиции, на Ратушной площади в митинге приняли участие около трех тысяч человек, - передает РИА Новости.
В конце января бюро по борьбе с коррупцией провело обыски в кабинете и доме мэра Риги Нила Ушакова. Обыски были связаны с делом о коррупции на муниципальном предприятии Rigas satiksme. Ушаков заявлял, что не собирается уходить с должности, так как его совесть чиста.