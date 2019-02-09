Сенатор-демократ Уоррен поборется за кресло президента США

Представитель демократической партии США, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США, выборы которого пройдут в 2020 году.

Заявлению Элизабет Уоррен об участии в президентской гонке предшествовало формирование комитета по поддержке сенатора. Сегодня Элизабет Уоррен выступила перед своими сторонниками в Лоуренсе, Массачусетс.

«Человек, который сидит в Белом доме сейчас, не является причиной того, что не сложилось в нашей стране. Он просто самый новый и экстремальный симптом того, что не так в Америке. Он – продукт сфальсифицированной системы, которая поддерживает богатых и сильных, а остальных заливает грязью», - обрушилась сенатор-демократ с критикой на Трампа-республиканца.

Эксперты характеризуют политические убеждения Элизабет Уоррен как левый популизм, уточняет РИА Новости.