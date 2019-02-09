В Мексике расстреляли популярного радиоведущего
9 февраля 2019, 22:26 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня утром в муниципалитете Эмилиано-Сапата мексиканского штата Табаско во время завтрака в кафе был расстрелян популярный ведущий программы региональных новостей Хесус Рамос Родригес.
Около семи утра радиоведущий завтракал в компании друзей в одном из городских кафе, когда подъехала машина, из которой вышли три человека и расстреляли Хесуса Рамона Родригеса. Он скончался на месте.
Убийство журналиста вызвало большой резонанс. Начальник МВД штата Табаско Марко Медина осудил действия бандитов и выразил соболезнования в связи с гибелью радиоведущего. Он также пообещал, что расследование по факту его убийства будет самым тщательным.
Хесус Рамос Родригес работал на радио Nuestra Region в течение нескольких десятилетий и имел большую популярность у аудитории. Завтра, 10 февраля, ему исполнилось бы 59 лет, сообщает Excelsior.