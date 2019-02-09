Шведский журналист объяснил, кто виноват в керченском инциденте

Шведский журналист Стефан Линдгрен проанализировал инцидент в Керченском проливе с юридической точки зрения и пришел к небанальному для западной прессы выводу, что виновата в нем Украина.

Автор статьи «Кто кого обидел в Керченском проливе?», опубликованной в шведском издании Nyhetsbanken, поминутно воспроизвел инцидент, произошедший в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, опираясь на данные, опубликованные ФСБ РФ.

Проанализировав юридические аспекты происходивших в то воскресенье в Керченском проливе событий, а также заявления украинской стороны, сделанные по поводу этого инцидента, Стефан Линдгрен пришел к выводу, что Украина нарушила не только границу РФ, но и международное морское право.

В частности, отмечает журналист, на борту украинских кораблей было оружие. Это нарушает правила мирного прохода кораблей через Керченский пролив. А значит, Украина не имеет права ссылаться на морскую конвенцию от 1982 года. А вот легитимность позиции российской стороны подтверждает конвенция 1958 года о территориальных водах.

Разложив, таким образом, «по полочкам» весь инцидент, автор статьи пришел к выводу, что он не может быть квалифицирован как нарушение международного морского права Россией, и Украина вряд ли добьется успеха в суде. Кроме того, Украина устроила эту провокацию специально, будучи уверенной в абсолютной поддержке западных стран, считает шведский журналист.