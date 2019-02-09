Эксперт оценил заявление Порошенко о честных и прозрачных выборах

Президент Украины Петр Порошенко пообещал гражданам страны честные и прозрачные выборы. Более того – гарантировал. Эксперт оценил это громкое предвыборное заявление украинского лидера. Порошенко гарантировал честные и прозрачные выборы на Украине

«Порошенко говорит именно то, что должен говорить президент в данной ситуации, независимо от того, что он на самом деле собирается делать: стандартные фразы для того, чтобы удержаться у власти. «За все хорошее и против всего плохого» - это основной тезис, который он будет продолжать продвигать», - прокомментировал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

По словам эксперта, вряд ли стоило ожидать, что Порошенко пообещает соотечественникам бесчестные выборы с его гарантированной победой благодаря административному ресурсу, хотя объективная украинская реальность именно такова: «Голос украинцев, конечно, каким-то образом будет учитываться. Но это не отменяет того факта, что Порошенко использует все ресурсы, чтобы остаться на второй президентский срок», - приводит мнение эксперта RT.