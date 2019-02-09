Получение томоса внесут в учебники по истории Украины

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что получение от Константинополя томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) войдет в новые учебники по истории Украины.

«Историю независимой Украины изучают в 11 классе. Как раз в 2019 году мы планируем напечатать учебники. Как только Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ, я поручила внести изменения в программу по истории нашей страны», - заявила Гриневич сегодня в интервью.

Глава Минобрнауки Украины также пояснила, что школьным учителям будут даны соответствующие методические рекомендации, передает РИА Новости.