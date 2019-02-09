Журналисты нашли «сына маминой подруги» в Киеве

Журналисты нашли «сына маминой подруги». Юноша стал новым интернет-мемом после того, как в сети была опубликована его фотография, на которой он запечатлен сразу с четырьмя айфонами. В Сети нашли «сына маминой подруги»

«Сыном маминой подруги» оказался 26-летний житель Киева Александр Гладко. По его словам, он просто сидел в кафе и занимался своими делами, а такое обилие айфонов просто нужно ему для работы.

«Я не знал, что меня снимают, честно. Что касается телефонов – просто по работе мне нужны четыре симки, а айфон поддерживает только одну. Почему айфоны? Они мне нравятся. Нельзя же судить о человеке по телефону: какой у кого телефон – это личное дело каждого», - пояснил Александр.

Снимок, ставший вирусным, был опубликован в начале февраля. Пользователи почти единодушно решили, что это он и есть – мифический «сын маминой подруги», которого родители часто ставят в пример своим сыновьям и предлагают в женихи своим дочерям. «Мистер успех» всегда заканчивает школу с золотой медалью, а институт – с красным дипломом, ведет успешный бизнес и зарабатывает кучу денег и так далее, напоминают «Известия».