В Риге прошел масштабный митинг: зачем люди собирались на Ратушной площади?

Сегодня, с 12.00 до 15.00, на Ратушной площади («Старая Рига») прошел митинг в поддержку мэра Нила Ушакова. В данной акции, по словам организаторов, приняли участие более 3 000 человек. Мероприятие в центре города было организовано партией «Согласие».

Что происходило на Ратушной площади?

Вся площадь была заполнена участниками митинга: было много людей пенсионного возраста. Некоторые держали « самодельные» плакаты: « Руки прочь от Ушакова!», «Руки прочь от Риги!», « Правительство иди в…..», «Где наши пенсии?», «Настоящая демократия – Власть народа!»

Но главный лозунг, который «предложили» народу организаторы звучал так: «Пока мы едины – мы непобедимы!» Вся площадь дружно его скандировали!

Перед митингующими выступали члены партии «Согласие», и, конечно, мэр города Нил Ушаков. Митингующие ожидали еще «гостей» из других партий. Между тем, неожиданной оказалась реакция единственного союзника партии «Согласия» - партия экс-соратника г-на Ушакова Андриса Америкса «Честь служить Риге!»: они отказались от участия в данном мероприятии. Присутствовать на митинге отказалось и национальное объединение « Все для Латвии» - «Тевземей ун Бривибай». Они просто отозвали заявку на запланированный митинг. Получилось, что партия « Согласия» единственная, кто «лидировала» на Ратушной площади.









Выступающие со сцены говорили на двух языках – латышском и русском. Конечно, со «страстью и задором» спрашивали людей: « Кто отремонтировал вам школы?», « Кто дал вам бесплатные обеды?», « На чьей вы стороне?», « Кто дал пенсионерам бесплатный проезд?»

От автора.

Вот тут уж позвольте! Я бы хотела более конкретно услышать об отремонтированных школах, детских домах, интернатах! Да, для людей пенсионного возраста проезд бесплатный. Но за счет этого бесплатного проезда увеличились цены на коммунальные услуги домоуправлений: идет полнейшее беззаконие с «накруткой» на стоимость воды, на несуществующие ремонты подъездов, подвалов, крыш! Насчет «ненормально» дорогих платных стоянок – речь уже не идет! То, что каждый год Рижская дума ремонтирует «многострадальные ямы» - никто не помнит? А деньги за «золотой» городской транспорт, который «купила» Рижская дума, простите, где?

Вернемся, к митингующим! Речь г–на Ушакова была, как всегда, «убедительна».

«Я не совершал ничего противоправного, за что мне было бы стыдно! Теперь несколько слов о латышах и русских, о тех, кто живет в Латвии и для кого родной язык русский. Многие люди защищают меня потому, что я – русский. Многие люди ругают меня, потому, что я – русский. Я горжусь тем, что я русский и люблю свой родной язык! И я люблю Латвию! Латышский язык – родной язык моей жены (у г-на Ушакова уже третий брак – пр. автора). Мой сын одинаково хорошо говорит на обоих языках! Я всегда буду бороться и защищать латышей, когда кто-то пытается их задеть. Латыши – моя семья! Я всегда борюсь и защищаю русских в Латвии. Защищаю тех, у кого родной язык – русский! Русские – моя семья!»,- заявил мэр.

От автора. Итоги митинга.

Речь мэра была темпераментной! Но, позвольте, а где же был г-н Ушаков, когда шла реформа образования? Когда русскоязычные отстаивали право учиться на русском или билингвально? О какой борьбе «за русский язык» идет речь?

Небольшое отступление: в Латвии говорят на нескольких языках! И на русском тоже!

В заключении мэр сказал: « Нас ненавидят за то, что мы можем работать вместе, латыши и русские. И главная мысль партии « Согласие» - стоять за мир между латышами и русскими!»

Тема для речи г-н Ушаков выбрал «благодатную»: русские и латыши. Но, почему он ее выбрал только тогда, когда «жареный петух» сами знаете куда клюнул? Почему возник этот митинг только тогда, когда кресло мэра под ним зашаталось?

Когда завершился митинг, у меня четко сформировалась мысль: « Нет у вас господин – товарищ Ушаков определенного мнения! И нашим и вашим. Если все для вас закончится хорошо, то я не сомневаюсь, что вы перешагнете через этих людей, которые пришли, в очередной раз, защитить вас»

Впрочем, это мое личное мнение! А на личное мнение, в демократической стране, каждый имеет право!