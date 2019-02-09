Австралия стала похожа на Марс после песчаной бури
9 февраля 2019, 18:30 [ «Аргументы Недели» ]
В Австралии очевидцы запечатлели гигантскую песчаную бурю, накрывшую облаков оранжевой пыли поля и жилые районы. Юго-восток Австралии на какое-то время стал напоминать марсианский ландшафт.
Гигантская песчаная буря на днях накрыла юго-восточный штат Австралии Новый Южный Уэльс. Сильный ветер поднял в воздух огромные массы рыжеватой сухой почвы. Из-за этого местность приобрела красновато-оранжевый оттенок.
Очевидцы запечатлели разгул стихии: поля и жилые поселки утонули в оранжевом «тумане». «Как на Марсе», восхитились пользователи сети увиденным зрелищем.