Австралия стала похожа на Марс после песчаной бури

В Австралии очевидцы запечатлели гигантскую песчаную бурю, накрывшую облаков оранжевой пыли поля и жилые районы. Юго-восток Австралии на какое-то время стал напоминать марсианский ландшафт.

Гигантская песчаная буря на днях накрыла юго-восточный штат Австралии Новый Южный Уэльс. Сильный ветер поднял в воздух огромные массы рыжеватой сухой почвы. Из-за этого местность приобрела красновато-оранжевый оттенок.

Очевидцы запечатлели разгул стихии: поля и жилые поселки утонули в оранжевом «тумане». «Как на Марсе», восхитились пользователи сети увиденным зрелищем.