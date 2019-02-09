Владимир Путин провел переговоры с президентом Киргизии

Президент России Владимир Путин провел в Сочи встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений и региональную повестку.

«Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков подробно обсудили ход развития двусторонних отношений между Россией и Киргизией. Главы государств также обменялись мнениями по ряду региональных вопросов. Кроме того, обсуждался ход подготовки к предстоящему весной визиту президента России в Киргизию», - сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

А 14 февраля в Сочи пройдет трехсторонний саммит РФ, Турции и Ирана по сирийской проблематике, сообщает РИА Новости.