На Украине пожаловались на запрет украинцам въезжать в Россию

Информация больше похожа на фейк. Украинские СМИ сообщили о массовом запрете на въезд украинским гражданам на территорию РФ.

Источником информации стали представитель украинской Госпогранслужбы Олег Слободян. Украинские СМИ зацепились за его слова о том, что украинцев разворачивают на российских КПП. Журналисты тут же сообщили о массовом характере запрета на въезд. Отличилось даже украинская версия BBC.

«Почему украинцев массово заворачивают на российской границе», — с таким заголовком выступили «украиноговорящие британские телевизионщики».

Трагедия оказалась не такой масштабной. По данным украинских пограничников в Россию не пустили только 90 человек. И то это произошло не сразу, а в течение января.

Как сообщил украинским журналистам Слободян, в Россию не пустили автомобилистов с машинами с большим объемом двигателя. Якобы эти правила предусмотрены соответствующим указом.

Российская пограничная служба пока никак не прокомментировала заявления украинского коллеги.