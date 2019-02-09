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На Украине пожаловались на запрет украинцам въезжать в Россию

9 февраля 2019, 18:32 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

На Украине пожаловались на запрет украинцам въезжать в Россию
скриншот с сайта скриншот BBC - Украина

Информация больше похожа на фейк. Украинские СМИ сообщили о массовом запрете на въезд украинским гражданам на территорию РФ.

Источником информации стали представитель украинской Госпогранслужбы Олег Слободян. Украинские СМИ зацепились за его слова о том, что украинцев разворачивают на российских КПП. Журналисты тут же сообщили о массовом характере запрета на въезд. Отличилось даже украинская версия BBC.

«Почему украинцев массово заворачивают на российской границе», — с таким заголовком выступили «украиноговорящие британские телевизионщики».

Трагедия оказалась не такой масштабной. По данным украинских пограничников в Россию не пустили только 90 человек. И то это произошло не сразу, а в течение января.

Как сообщил украинским журналистам Слободян, в Россию не пустили автомобилистов с машинами с большим объемом двигателя. Якобы эти правила предусмотрены соответствующим указом.

Российская пограничная служба пока никак не прокомментировала заявления украинского коллеги.

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