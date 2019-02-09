Мобильные приложения записывают все происходящее на экране, узнали эксперты

Интернет-издание TechCrunch выяснило, что многие популярные приложения для iOS производят запись происходящего на экране смартфона, не уведомляя пользователя. Но это, как оказалось, еще не все…

Приложения, ведущие себя таким образом, действуют, конечно, из самых лучших побуждений – собирают аналитическую информацию, чтобы пользователям становилось лучше, становилось веселей. Однако, как узнали журналисты TechCrunch, большая часть этой информации передается по незащищенным каналам, что дает возможность злоумышленникам получить доступ к личным данным пользователей.

Такое стало возможным с появлением аналитической технологии GlassBox, слоганом которой является «Представьте, что вы можете смотреть в режиме реального времени, что делают ваши клиенты». И не только смотреть, отмечают эксперты: получить данные о кредитной карте и пароле, доступ к конфиденциальной банковской информации и ключам и так далее…

В России в прошлом году был аналогичный скандал, приведший к тому, что Роскомнадзор начал проверку в отношении компании, мобильное приложение которой также без уведомления пользователей вело запись экрана и отправляло данные на сервера компании, напоминает Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».