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ЦИК Украины нашел нарушения в декларации Порошенко

9 февраля 2019, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]

ЦИК Украины нашел нарушения в декларации Порошенко
Фото: соцсети

Центральная избирательная комиссия Украины в ходе проверки декларации о доходах Петра Порошенко, поданной им для регистрации кандидатом в президенты страны, обнаружила нарушения.

Вопросы у Департамента мониторинга деклараций возникли по пунктам: «Объекты недвижимости», «Транспортные средства», «Корпоративные права», «Юридические лица, конечным бенефициаром которых является субъект или члены его семьи», «Доходы, в том числе подарки».

Например, Порошенко указал, что ему принадлежат две квартиры (134 и 62 кв. м.), а его жене Марине – дачный дом (344 кв. м). при проверке выяснилось, что эти объекты недвижимости не указаны ни в одном из имущественных реестров Украины.

Зато «всплыло» туристическое судно 2005 года выпуска, которым, согласно выписке из Судовой книги Украины, Порошенко владеет и которое «забыл» указать в декларации. Не отображен в декларации также и земельный участок (1 875 кв. м), оформленный на Марину Порошенко. А с дохода от продажи имущества (ценных бумаг) на сумму 172 000 гривен президент Украины «забыл» заплатить налог.

Тем не менее, Центризбирком Украины счел многочисленные нарушения в декларации Петра Порошенко недостаточным основанием для отказа в регистрации кандидатом в президенты Украины, ограничившись мягкой формулировкой «подлежит исправлению», сообщает РИА Новости.

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