Хакеры показали неуязвимую для систем защиты вредоносную программу

Недавно состоялась конференция хакеров DefCon (и такое бывает). На мероприятии представили программу, которая способна заставить впечатлительных людей выкинуть компьютер и уйти жить в тайгу.

Речь идет о программе, которая способна самостоятельно генерировать вредоносное программное обеспечение. Причем в ходе демонстрации программа настолько успешно имитировала нормальное поведение, что генерируемые ею вирусы не могла распознать ни одна система защиты: антивирусные системы просто не реагировали. Так хорошо прятаться от систем защиты программа научилась, потренировавшись на стандартной платформе для обучения искусственного интеллекта Open AI Gym.

Доработка и распространение технологий такого рода приведет к тому, что ИскИн (точней, стоящие за ним хакеры) станут практически неуязвимыми. В этом случае они смогут наносить максимальный урон пользовательским компьютерам и системам при минимальных рисках. А значит, абсолютно все – от частных пользователей до государственных структур, должны будут существенно увеличить свои расходы на кибербезопасность, прогнозирует Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».