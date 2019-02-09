Зеленский публично поцапался с ветеранами АТО
9 февраля 2019, 15:32 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Актер Владимир Зеленский завяз в перепалке с воевавшими на Донбассе украинскими бойцами.
В сваре комедиант участвовал как кандидат на пост президента Украины. Эта должность на тамошнем политическом поле разыгрывается через пару месяцев, в конце марта. И Владимир Зеленский решил принять участие.
Перепалка завязалась в ходе встречи кандидата с украинскими участниками боевых действий на Владимир Зеленский известен как человек, который их публично поддерживает. Еще в довыборную эпоху актер ездил на украинскую войну и словами поддержки приветствовал воюющих военнослужащих.
Скорее всего, актер рассчитывал на эти «обои политического бэкграунда» поддержки ветеранов», представляется, на фоне которых он выступает как кандидат и вышел на встречу улыбающимся, с хорошим настроением.
Ветераны улыбчивого актера приняли в штыки. Они обрушили на него агрессию и начали заваливать вопросами, которые на Украине считаются провокационными: «Чей Крым? Какой язык будет на Украине?» - и тому подобными.
В числе вероятных причин агрессии воевавших на Донбассе может быть скандал, в который накануне попал Владимир Зеленский. Ему приписали компании, которые по офшорным схемам получают доход в России. Кроме того, актера считают ставленником олигарха Коломойского.