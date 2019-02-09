Командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон сообщил о создании истребителей, способных уничтожать российские самолеты семейства Су. Согласно последним данным, речь идет о летательных аппаратах Gripen.

Отмечается, что Gripen, особенно модели Е, был создан специально для того, чтобы "убивать" российские Су. Хельгессон подчеркнул, что в этом смысле у данных самолетов "черный пояс", передает телекомпания Yle.

В ВВС Швеции заметили, что этот истребитель считается самой лучшей альтернативой для замены американских F/A-18 Hornet, которые уже несколько устарели. Сейчас они стоят на вооружении Военно-воздушных сил Финляндии, однако власти страны уже задумались над приобретением шведских аппаратов.