В Сети посмеялись над предложением адмирала США «надавить» на Россию

Пользователи Сети начали активно обсуждать идею адмирала ВМС США «первыми нанести удар» по России. Интернет-пользователи охарактеризовали его предложение как «Слабоумие и отвага».

Адмирал ВМС США советует Вашингтону первому "нанести удар" по Москве

В интернет-сообществе посмеялись над самоуверенностью Джона Ричардсона, предложившего атаковать Российскую Федерацию. «Российские военные никогда не видели зигзагов, подобных тем, которые вытворял убегающий американский эсминец Дональд Кук», - припомнил американским военным один из комментаторов. «Чувство самосохранения напрочь отсутствует. Воспитаны байками, когда на Луну высаживались?», - отметил другой.

Как ранее писали Аргументы недели, американский адмирал заявил, что нужно силой воздействовать на РФ из-за усиления военного присутствия России в Восточном Средиземноморье.