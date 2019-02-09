В Стамбуле жертвами обрушения жилого дома стали 17 человек

В одном из районов Стамбула в среду обрушился жилой дом. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в субботу, 9 февраля, сообщил, что в результате случившегося погибли не менее семнадцати человек.

Ранее сообщалось о четырнадцати погибших, но их количество со временем растет, передает сегодня местный телеканал NTV.

Агентство Anadolu недавно рассказало о спасении пятилетней девочки, которая более восемнадцати часов провела под завалами обрушившегося здания.

Восьмиэтажный дом рухнул около 16.00 по местному времени 6 февраля в районе Картал. Причина случившегося пока не установлена.