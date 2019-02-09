В Госдуме сообщили, что антироссийские санкции Запада неэффективны

Председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков утром в субботу, 9 февраля, сделал важное заявление. По его словам, антироссийские санкции Запада неэффективны.

Аксаков отметил, что об этом свидетельствует решение агентства Moody's о повышении суверенного рейтинга России до инвестиционного. Политик подчеркнул, что российская экономика смогла адаптироваться к ограничительным мерам и в дальнейшем она будет развиваться только быстрее, передает РИА "Новости".

Депутат заметил, что в настоящий момент РФ опирается исключительно на собственные внутренние источники, что дает ей возможность, несмотря ни на что, двигаться вперед.