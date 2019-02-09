Эксперт прокомментировал слова Гуаидо о вводе войск США в Венесуэлу

Доктор политических наук профессор МГУ Андрей Манойло оценил заявление Хуана Гуаидо, объявившего себя временным лидером Венесуэлы, о том, что он допускает возможность военного вмешательства США.

Манойло отметил, что американская сторона намерена ввести войска в Венесуэлу для обеспечения порядка в процессе распределения гуманитарных грузов. Дело в том, что подобный формат операций является весьма известным, поэтому под этим видом военных довольно легко ввести.

В беседе с RT эксперт уточнил, что позицию Гуаидо можно понять, поскольку он опирается на иностранных военнослужащих, в частности, для того, чтобы свергнуть действующего венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Андрей Манойло убежден, что укрепление позиций Гуидо в стране в конечном итоге сделает Венесуэлу проамериканской.