Власти Польши хотят пригласить Путина на церемонию в честь начала Второй мировой

Утром в субботу, 9 февраля, стало известно, что власти Польши планируют пригласить президента Российской Федерации Владимира Путина на церемонию в честь годовщины начала Второй мировой войны.

Согласно последней информации источников, Министерство иностранных дел Польши намерено рекомендовать канцелярии президента страны направить российскому лидеру приглашение на данное мероприятие. Соответствующее заявление ранее сделал замглавы МИД Бартош Чихоцкий. Окончательное решение, однако, примет польский президент Анджей Дуда, передает РИА "Новости".

Напомним, памятные мероприятия, которые посвящены началу Второй мировой войны, каждый год проходят на полуострове Вестерплатте. Именно там 1 сентября 1939 года в 4:45 утра началось вторжение немецких войск.