Глава съемочной группы программы Mavi Tutku турецкого гостелеканала TRT Хакан Аслан рассказал журналистам, каким образом ему удалось обнаружить немецкую подводную лодку из "утраченного флота Гитлера".

Речь идет о субмарине U-23, которая в 1944 году была затоплена нацистами у черноморского побережья Турции. Лодка была найдена недавно неподалеку от города Агва на глубине 40 метров.

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Аслан сообщил, что еще в 2010 году съемочная группа работала в районе Карасу и снимала лодку U-20, которая была найдена в 1994 году кораблем ВМС Турции. Именно после этого команда заинтересовалась вопросом затопленных немецких подлодок. Членам группы удалось найти в Германии командира U-23 97-летнего Рудольфа Арендта, который является последним живым свидетелем тех событий. Он и рассказал, где именно была затоплена субмарина. В скором времени был определен примерный квадрат поисков, которые в итоге увенчались успехом, передает