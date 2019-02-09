Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев сегодня оценил призыв американского адмирала Джона Ричардсона первыми "атаковать" Россию и Китай.

Эксперт отметил, что в ситуации с Китаем все более или менее понятно, поскольку в конце текущего месяца состоится встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. В Штатах растет понимание того, что данные переговоры могут ни к чему не привести, вследствие чего страна хочет создать ситуацию военной напряженности.

Россию же "подверстали" под ключевое американское направление, так как Москва и Пекин по всем документам проходят вместе и отсутствие упоминания РФ вызвало бы вопросы, передает RT слова Васильева.