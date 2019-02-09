Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в субботу, 9 февраля, в шутку поблагодарил американские спецслужбы за ту "защиту", которую они предоставляли в процессе слежки за ним.

Небензя вспомнил, что Никки Хейли, которая ранее являлась постпредом США, как-то шутливо посоветовала ему не волноваться, поскольку в США он очень хорошо защищен. Постпред РФ при Организации Объединенных Наций уточнил, что действительно всегда чувствовал себя в безопасности и замечал, что за ним внимательно наблюдают.

Василий Небензя также добавил, что договорился быть на связи с экс-постпредом Соединенных Штатов при ООН, передает ТАСС.