Гуаидо убежден, что Россия и КНР перестанут поддерживать Мадуро

Хуан Гуаидо, который объявил себя временным венесуэльским лидером, заявил в субботу, 9 февраля, что Россия и КНР в какой-то момент перестанут поддерживать президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Гуаидо подчеркнул, что не верит в поддержку Мадуро со стороны РФ и Китая. По его мнению, эти страны лишь защищают собственные инвестиции в Венесуэле. В интервью, опубликованном в издании The Wall Street Journal, лидер венесуэльской оппозиции добавил, что Москва и Пекин скоро поймут, что президент страны не может предоставить им никаких гарантий или предложить стабильность.

Хуан Гуаидо также допустил, что для свержения действующего в Венесуэле режима может понадобиться иностранная интервенция.