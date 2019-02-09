Беременную супругу британского принца Гарри раскритиковали в сети за "нелепый наряд". На днях Меган появилась на церемонии Endeavour Fund Awards, которая проходила в Дрейперс-Холл в городе Ковентри.

Герцогиня прибыла на мероприятие с супругом, однако внимание всех собравшихся было приковано именно к ней. Меган выбрала для церемонии платье, напоминающее черную юбку и белую рубашку. Классическое сочетание цветов никого не удивило – недоумение вызвал фасон наряда. Дело в том, что юбка начиналась над талией, акцентируя внимание на животе женщины. Со стороны, как показалось многим, это выглядело непропорционально и "нелепо".

Жена принца Гарри, однако, довольно часто надевает вещи, которые не выбрала бы ее родственница – герцогиня Кейт, которая предпочитает максимально простой крой. Меган любит удивлять окружающих и не боится экспериментировать со своим стилем.