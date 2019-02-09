В Лондонском зоопарке тигр убил свою невесту во время "первого свидания"
9 февраля 2019, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]
В Лондонском зоопарке тигр по кличке Асим жестоко убил свою невесту. Происшествие в зверинце, согласно последней информации очевидцев, случилось, когда у хищников проходило "первое свидание".
Знакомство Асима и тигрицы Мелати началось нормально, однако в какой-то момент животные начали проявлять друг к другу агрессию.
Как сообщает РИА "Новости", это крайне удивило сотрудников зоопарка, поскольку звери до этого довольно долго жили в соседних вольерах и спокойно реагировали друг на друга. В какой-то момент тигр накинулся на невесту и растерзал ее, невзирая на громкие крики людей.