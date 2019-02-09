Трамп сообщил, где состоится его новая встреча с Ким Чен Ыном

Американский лидер Дональд Трамп назвал место своей грядущей встречи с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Президент Соединенных Штатов Америки лично предоставил данную информацию в соцсети.

Согласно последней информации, главы двух стран встретятся в столице Вьетнама Ханое. Трамп на своей страничке в Twitter отметил, что его представители только что покинули КНДР, где прошла очень продуктивная беседа, в рамках которой и было определено место будущей встречи.

Напомним, США в данном вопросе приняли решение пойти на уступки Северной Корее, так как ранее американская сторона хотела провести саммит в Дананге.