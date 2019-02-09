На Украине сообщили об оттоке летчиков и конструкторов в Россию

Экс-депутаты Верховной рады сообщили, что квалифицированные украинские летчики-испытатели и конструкторы все чаще уезжают в Россию, поскольку на родине у них нет никаких радужных перспектив.

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что хорошим специалистам в РФ предоставляют гражданство и хорошую работу, а в родной стране у них нет никаких надежд на улучшение своего положения, передает РИА "Новости". Более того, украинские власти до сих пор не утвердили звание "Заслуженный летчик-испытатель Украины", а льготы по пенсиям и вовсе убрали.

Бывший депутат Рады и экс-глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов отметил, что за последнее время Украина лишилась большого количества работников ВПК, причем часть из них уехала в Россию, а все остальные – в страны СНГ.