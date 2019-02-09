Руководитель военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон рекомендует Вашингтону начать "наступление" на Россию и КНР. Об этом он заявил в рамках выступления в Атлантическом совете.

Ричардсон заявил, что Россия заблокировала Азовское море и добавил, что страна активно наращивает военно-морское присутствие в Восточном Средиземноморье, передает издание Business Insider

Адмирал убежден, что Соединенным Штатам следует проявлять значительно больше "агрессии" в отношении Российской Федерации и Китая. Военный порекомендовал Вашингтону первому нанести удар по Москве и вынудить Россию реагировать на шаги американской стороны.