США ответили на предложение РФ уничтожить оружие, нарушающее ДРСМД

Постпредство США при НАТО ответило на предложение российского Министерства обороны уничтожить оружие, нарушающее Договор о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), и вернуться к его соблюдению.

«Российская Федерация затронула три области, вызывающие озабоченность в связи с соблюдением США своих обязательств: система противоракетной обороны Aegis на берегу; баллистические ракеты-мишени; вооруженные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). США неоднократно привлекали российских должностных лиц в различных инстанциях, включая специальную комиссию по проверке договора, чтобы объяснить, что действия США в этих областях соблюдаются. Соединенные Штаты последовательно рассматривали вопросы Российской Федерации на транспарентной, содержательной и конструктивной основе», - заявили американские дипломаты.

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков предложил американской стороне уничтожить оружие, нарушающее ДРСМД, и вернуться к соблюдению договора. У РФ есть претензии к универсальным пусковым установкам Mk-41, ракетам-мишеням, сходным по ТТХ с баллистическими ракетами, и ударным БПЛА, подпадающим под определение «крылатая ракета наземного базирования», сообщает РИА Новости.