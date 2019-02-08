Старый гаджет и Олимпиада-2020: какая связь?

Советские призывы о сборе лома, такие как "Родина нуждается в металлоломе", или "Чем больше лома вы собрали, тем больше чугуна и стали" в наши дни приобретают для Японии неожиданную актуальность.

Все дело в том, что комплекты медалей для летней Олимпиады в Токио 2020 года будут сделаны из сломанных гаджетов. Для этого организаторы собрали около 50 тонн неработающих электронных устройств.

Об этом в пятницу на своем сайте сообщил оргкомитет Олимпийских Игр. Отмечается, что для изготовления медалей для победителей соревнований из старых гаджетов будут извлечены драгоценные металлы.

Граждане страны восходящего солнца уже сдали более пяти миллионов неиспользуемых мобильных телефонов, ноутбуков, планшетов и других устройств. Сбор девайсов завершится 31 марта текущего года.